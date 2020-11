L'autostima. Cos'è e come possiamo migliorarla

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2020-11-06

Non è affatto semplice definire il costrutto di autostima, in quanto, tale termine è stato sempre al centro di diverse elaborazioni teoriche differenti. Una definizione abbastanza condivisa è quella di Pier Giorgio Battistelli che la definì come l’insieme dei giudizi valutativi che l’individuo dà di se stesso.

Per comprendere al meglio tale costrutto dobbiamo partire da un presupposto: ogni individuo possiede un sé ideale che corrisponde a ciò che si vorrebbe essere. L’autostima è strettamente connessa al sé ideale proprio perché l’individuo tende a confrontare sempre le sue esperienze alle aspettative ideali.

Coloro che possiedono un’autostima solida sono proprio quei soggetti che non posseggono una discrepanza rilevante tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere. Viceversa, maggiore sarà questa discrepanza, minore sarà l’autostima provata nei propri confronti.

I soggetti con alta autostima riescono ad integrare all’interno del proprio sé ideale sia i pregi che i difetti, apprezzando quindi i punti di forza ma impegnandosi allo stesso tempo a migliorare le proprie debolezze.

Al contrario i soggetti con bassa autostima tendono a concentrarsi sulle proprie debolezze e sui fallimenti, cercando anche di fuggire dalle situazioni più banali per paura del giudizio altrui.

Esistono sicuramente delle strategie per poter migliorare la propria autostima: il primo consiglio è quello di evitate l’autosabotazione. Se si ha fallito una volta non significa che si fallirà di nuovo. Spesso è l’atteggiamento con cui si affronta una situazione a determinarne l’esito e se ci approcciamo ad un evento con paura e incertezza avremo più possibilità di fallire. Bisogna quindi procedere per piccoli obiettivi, più l’obiettivo sarà piccolo minore sarà il timore di raggiungerlo.

Evitate di paragonarvi agli altri. Ogni individuo possiede caratteristiche diverse da un altro quindi paragonarsi ad un'altra persona non è costruttivo né utile alla nostra autostima, soprattutto perché non faremmo altro che cercare conferme di quello che è il nostro pensiero di base.

Rilassatevi, quelle che per voi sono debolezze non è detto che lo siano per gli altri. Spesso ci convinciamo che tutto ciò che giudichiamo negativo della nostra persona sia evidente agli occhi di chi ci sta intorno. Non è così. Mentre tu ti stai preoccupando di qualche chilo di troppo, del naso troppo grande, dei vestiti che indossi, gli altri sono altrettanto focalizzati su sé stessi o magari stanno vedendo in te qualcosa di bello e unico. Siamo noi che enfatizziamo le nostre criticità e ci convinciamo che siano più grandi di come le vediamo.