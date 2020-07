(VIDEO) Alla scoperta dell'Acquedotto di Bigini. Un "viaggio" con Francesco S. Calcara per raccontare una straordinaria impresa

di: Redazione - del 2020-07-17

Un video documentario con il prezioso contributo storico di Francesco Saverio Calcara e le immagini e il montaggio a cura di Dario Prinzi per raccontare quella che fu la grande impresa dell’acquedotto di Bigini. Per l’epoca un’opera gigantesca, una memorabile conquista civile che pose la Castelvetrano degli Aragona Tagliavia all’avanguardia tra le città baronali del tempo.

A giusta ragione, pertanto, a conclusione dell’opera (1615 e non 1616 come, per un mero lapsus linguae, dico nel video), Giovanni III di Aragona fece costruire al fontaniere napoletano Orazio Nigrone la bella fontana monumentale della Ninfa, la quale segna la conclusione di un percorso che si inizia al piano della Morici nei pressi, appunto, del castello di Bigini.

"Possa la rievocazione di questo evento - ha commentato Francesco Saverio Calcara - essere di auspicio affinché l’acqua, che ci auguriamo possa di nuovo sgorgare dalla cornucopia della Ninfa, segni l’avvio del rilancio di questa nostra amata città".