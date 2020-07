Castelvetrano piange la scomparsa di Rino Rizzo. "Un ragazzo buono ed educato che non dimenticheremo"

del 2020-07-19

Castelvetrano piange la scomparsa del giovane Rino Rizzo. Aveva solo 25 anni e la sua voglia di vivere si è dovuta arrendere davantoi ad un male che lo ha portato via. Rino era figlio dei proprietari del supermercato sito in zona "Orto" a Castelvetrano. Una famiglia di gran lavoratori e Rino, un ragazzo sensibile, educato e sempre pronto alla battuta. Lascia una sorella a lui molto legato. Sui social cordoglio e dolore per la scomparsa di Rino. Una sua amica Dalila Luppino lo ha ricordato così: "Un ragazzo dolce, buono, riservato, educato e dal cuore d'oro".