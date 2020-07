La mia ricetta è: Insalata di pollo. Consigli per un piatto leggero ma gustoso

di: Chiara Conigliaro - del 2020-07-24

Ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, una scenata e un'insalata. (Mark Twain)

Oggi prepareremo un piatto semplicissimo del quale una volta scoperto il gusto non potrete più fare a meno. L'insalata di pollo è un piatto fresco, veloce e comodo! Comodo anche da portare in gita, durante le vostre escursioni o semplicemente comodo se vi doveste trovare degli invitati inaspettati a cena. La cosa bella di questo piatto è che non ci sono dosi precise da rispettare, ma potrete sbizzarrirvi con le quantità in base ai vostri gusti personali e a ciò che avete in frigo. Cominciamo!

Gli ingredienti che ci servono per la nostra insalata di pollo sono: Petto di pollo. (Indicativamente 300gr. ogni 2 persone) Olive verdi denocciolate. Olive nere. Pomodorini. Caciotta. Lattughino. Salsa dressing Caesar

Il procedimento è molto semplice.

Vi basterà grigliare il petto di pollo precedentemente marinato in olio, limone e origano, farlo raffreddare e tagliarlo a listarelle. Una volta data la forma desiderata ai nostri petti di pollo, unire in una ciotola le olive, i pomodorini, il lattughino e la caciotta. Aggiungere sale e olio a piacere. Infinite, per un tocco di particolarità servire con la salsa dressing Caesar, la classica salsa della famosa Caesar Salad americana, che potrete trovare comodamente in ogni supermercato.

Et voilà, ecco servita ai vostri ospiti una gustosissima insalata, da considerarsi come un vero e proprio secondo!