I Sindaci potranno decidere sulle chiusure domenicali dei panifici fino al 30 Settembre. Firmato Decreto dall'Ass. Turano

del 2020-07-23

“Il sindaco del Comune territorialmente competente ove ricade l’esercizio commerciale, limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, disporre il divieto domenicale dell’attività di panificazione”.

Così recita il comma 2 ter del nuovo Decreto Assessoriale n.1396 firmato oggi dall’Assessore regionale alle Attività Produttive, Girolamo Turano, a seguito dell’impegno assunto lo scorso 15 luglio in occasione dell’incontro, tenutosi presso la sala convegni dell’Hotel President di Marsala, intitolato “L’Arte del Panificare” – Tutela dei Diritti dei Lavoratori e Riposo nei festivi”, organizzato dalla sezione provinciale di Trapani di CIFA Italia insieme alla confederata AssoArtigianato e che ha visto una massiccia presenza di artigiani alimentari del comparto della panificazione.

Il nuovo Decreto Assessoriale, che darà pertanto poteri ai sindaci di emanare ordinanze comunali per la chiusura domenicale e nei festivi delle attività di panificazione, consiste in pratica in un’integrazione dell’art. 2 del vigente Decreto Assessoriale n.842 del 30 maggio 2018.

“Ringrazio l’Assessore On. Turano per aver accolto la proposta formulata dalla Confederazione.

E’ l’inizio di tante attività che promuoveremo per il territorio sia a livello provinciale che regionale grazie anche all’affiancamento dell’Unione Nazionale Professionisti Italiani. CIFA Italia è pronta sempre all’ascolto degli imprenditori e dei lavoratori”. Questo è quanto dichiarato da Gaspare Ingargiola, Segretario Provinciale di Trapani CIFA Italia e Presidente regionale UNP