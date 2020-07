Cantieri di servizio a CVetrano, Comune cerca tre operai e due Direttori di cantiere. Ecco requisiti e come candidarsi

di: Redazione - del 2020-07-24

In foto: cantiere

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse per individuare delle figure da impiegare nell'ambito della realizzazione dei cd. "cantieri di lavoro" che hanno riguardato i comuni fino a 150 mila abitanti, con un importo assegnato al comune di Castelvetrano pari a 235 Mila Euro. Il finanziamento servirà alla realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’ edificio scolastico "Nino Atria” e per il progetto di realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico "Gennaro Pardo" e sistemazione del Piazzale antistante. In particolare, il Comune sta ricercando:

-due figure tecniche a cui conferire l'incarico di Direttore del Cantiere di Lavoro n.154/TP e n.155/TP,

-tre operai qualificati per i due Cantieri di Lavoro n.154/TP e n.155/TP.

Il trattamento economico, che verrà corrisposto, desunto dal preventivo di spesa del relativo Decreto di finanziamento, sarà pari ad 61,20 Euro per ogni giorno lavorativo per i Direttori di cantiere oltre al rateo 13^ mensilità da corrispondere a chiusura del cantiere e oltre le assicurazioni sociali e pari ad 25,88 Euro l’ora per gli operai qualificati, oltre oneri assicurativi.

Per l'ammissione alla selezione per Direttore di Cantiere è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di uno Stato non all'Unione Europea e di essere munito di Carta di Soggiorno, ai sensi del D.Lg. n. 286/98;

2. Godimento dei diritti civili e politici;

3. Assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure in corso dirette e non dirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle prevenzioni della criminalità di cui alla Legge n. 1423/1956 e successive modifiche ed integrazioni;

5. Non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

6. Idoneità fisica all'impiego;

7. Di essere libero da rapporti di lavoro subordinato.

Per i Direttori di cantiere è inoltre richiesto:

- Diploma o Laurea in materie tecniche abilitanti all'esercizio di Direttore di Cantiere;

- Regolare iscrizione presso l'ordine/collegio di appartenenza;

- Risultare iscritto come personale di direzione nell’apposito Albo dei Direttori tenuto dai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro di Trapani;

- Iscrizione all'Albo Unico Regionale dei Professionisti della Regione Sicilia dei tecnici di cui all'art. 12della Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12, istituito presso l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;

Per gli operai specializzati è inotre richiesto:

- Di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (Elencare mansioni, descrizione lavori ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri di lavoro);

-Dichiarazione di assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Tali requisiti sono obbligatori per la partecipazione e la mancanza di uno di essi comporta l’esclusione dalla selezione.

Tra coloro che hanno manifestato interesse, sarà data priorità nella scelta dei professionisti a chi è in possesso del maggior numero dei seguenti requisiti:

- Esperienze pregresse nel campo dei Cantieri di Lavoro per disoccupati, dando maggior peso a quelli istituti nel Comune di Castelvetrano (TP);

Per i Direttori:

- Possesso di attestato di frequenza, con relativo aggiornamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ed impegno ad espletare il servizio di coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione.

Per gli operai:

-Dichiarazione di disponibilità (DiD) presso il Centro per l’impiego;

-Scheda professionale rilasciata dal Centro per l’impiego; Si precisa che requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di partecipazione. Il personale qualificato dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dai lavoratori/allievi per 48 giorni lavorativi.

L'Amministrazione Comunale procederà all'individuazione del personale cui conferire gli incarichi previo esame dei requisiti prescritti con apposita Commissione di Valutazione nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la residenza nel comune di Castelvetrano il carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico chiuso all’ufficio protocollo del comune posto nella Piazza Umberto I n.5– 91022 Castelvetrano (TP) a mano o a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 03 Agosto 2020. I plichi, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso e dovrà avere apposta la seguente dicitura:

-“Manifestazione d'interesse per la selezione del personale di direzione - direttore di cantiere per i cantieri di lavoro per operai disoccupati in favore del Comune di Castelvetrano (TP) di cui al D.D.G. nn.2839/2840 del 13/09/2019”. - Non aprire –

-Manifestazione d'interesse per la selezione del personale avente funzione di operaio qualificato di cantiere per i cantieri di lavoro per operai disoccupati in favore del comune di Castelvetrano (TP) di cui al D.D.G. nn.2839/2840 del 13/09/2019”.- Non aprire -.

Nella parte trattegiata in grigio sarà possibile scaricare le domande di partecipazione