del 2020-07-28

In via sperimentale viene istituita un'isola pedonale nella Frazione di Triscina di Selinunte nella via Del Mediterraneo, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via 6 e lintersezione con la via 43, dalle ore 21:30 alle 00:30 nei giorni di sabato e domenica. A prevederlo con un apposito provvedimento il Comadante della Polizia Municipale Marcello Caradonna.