La mia ricetta è: Carnaroli alla curcuma con gambero rosso, ananas, ciliegino e non solo

di: Redazione - del 2020-08-07

Oggi proponiamo un piatto che mette in risalto i profumi del mare , con un tocco di originalità. Il risultato finale è un tripudio di sapori che solo la nostra tradizione riesce a fare.

Lo Chef Sebastiano Leo oggi ci propone: Carnaroli alla curcuma con Gambero Rosso di Mazara, ananas, ciliegino, seppioline, fili di peperoncino e scorza di limone grattugiata.

Ingredienti:

100 g di riso Carnaroli

6 seppioline

5 gamberi

2 fette di ananas

10 pomodorini ciliegino

1 cipolla piccola tritata

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice

1 pizzico di sale

1 macinata di pepe

Mezzo cucchiaino di curcuma scarso

Fili di peperoncino

In una padella antiaderente mettere la cipolla, i pomodorini e sfumare con il vino bianco, lasciando cuocere per 15 minuti. Nel frattempo cuocere il riso in un pentolino, 100 g di riso e 300 g di acqua e un po' di cipolla, cuocere per 15 minuti.

Mettere le seppioline pulite in padella per altri 15 minuti sfumando ancora con un altro bicchiere di vino bianco. Sbucciare i gamberi.

Togliere le teste e metterle in padella con il ciliegino a cuocere per altri 10 minuti circa. Adesso in un colapasta filtrare il sughetto, rimetterlo in padella e amalgamare il riso con un po' di sale, la curcuma e i 5 gamberi sgusciati.

Fare cuocere per altri 4/5 minuti, fino a fare quasi asciugare il sughetto. Spegnere e lasciare riposare con coperchio e versando un filo di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice, per altri 5 minuti.

Nel frattempo abbiamo tagliato l'ananas a fette e a pezzetti da mettere nel risotto a fuoco spento. Comporre il piatto come in foto e buon appetito.