Stamane la consegna dei lavori per la riqualificazione del porto di Marinella. Presenti l'Ass. Falcone e l'On. Tony Scilla

del 2020-08-06

L'Assessore Regionale Marco Falcone ha presenziato stamane alla consegna dei lavori finalizzati alla riqualificazione del porto di Marinella con fondi del Patto del sud per circa 700.000 Euro.

Lo stesso Falcone ha parlato non di intervento definitivo, che andrebbe a prevedere l'allungamento del porto, ma di alcune opere indispensabili per i pescatori di Selinunte primo fra tutti il dragaggio del fondale e il rifacimento della banchina di ormeggio lato terra.

Assieme ad una delegazione di pescatori l'On. Tony Scilla, che ha sempre perorato la causa dei pescatori riuscendo sempre ad ottenere non ultimo un finanziamento di somma urgenza qualche mese fa. Presente anche una rappresentanza della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

"È davvero entusiasmante - ha dichiarato Scilla - dare le giuste ed appropriate risposte alle domande che arrivano dal territorio per tracciare un percorso di vero rilancio socio-economico.

Oggi a Marinella di Selinunte, con la consegna dei lavori per la messa in sicurezza del porto, dopo decenni di prese in giro a tutti i livelli politici, soddisfiamo da un lato la fondamentale esigenza della straordinaria marineria di pesca artigianale di Selinunte di avere un porto degno di questo nome, dall’altro dotiamo di una struttura sicura, moderna ed attrattiva la splendida location di Marinella di Selinunte sede del più grande parco archeologico d’Europa.

Molti, all’inizio di queso percorso politico amministrativo hanno pensato che raccontassimo la solita storiella in politichese. Stamani abbiamo dimostrato che la politica che sappiamo fare è una cosa seria e che manteniamo gli impegni che prendiamo.

Grazie di vero cuore al Governatore della Sicilia On. Nello Musumeci ed all’assessore regionale alle infrastrutture On. Marco Falcone che insieme al dirigente generale Fulvio Bellomo, all’architetto Carmelo Ricciardo ed a tutto lo staff tecnico amministrativo dell’assessorato hanno permesso che un sogno potesse diventare realtà".

I lavori partiranno alla fine di Agosto.