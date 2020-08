Santa Ninfa: Non ci sarà la sagra della salsiccia, le ragioni in un video

di: Redazione - del 2020-08-10

La 25esima edizione della sagra della salsiccia non potrà tenersi perché le stringenti norme anti-covid non lo consentono. Lo spiega, in un video, il sindaco Giuseppe Lombardino.

L'appuntamento con l'evento clou dell'estate santaninfese è quindi rimandato all'anno prossimo, ma l'invito del primo cittadino è di visitare ugualmente Santa Ninfa e le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali.

In questo luogo, a metà strada tra Segesta e Selinunte, nel "cuore" della Valle del Belice, i visitatori sono infatti i benvenuti. A realizzare il video, per conto del Comune, è stata l'associazione «Radio Fm» di Franco Bellafiore e Mirella Baldassone.