Il Trapani retrocede: arrivato il no del Collegio di Garanzia. Ennesima tegola sui granata

di: Luca Beni - del 2020-08-14

La stagione regolare del campionato di Serie B più lungo di sempre è appena terminata. Nonostante un’incredibile rimonta nella seconda parte di stagione, il Trapani non è riuscito a conquistare la salvezza e i granata l’anno prossimo saranno costretti a ripartire nuovamente dalla Serie C .

I siciliani hanno coltivano delle flebili speranze di salvezza fino alla fine, ma il verdetto del Collegio di Garanzia ha posto definitivamente la parola fine alla stagione della squadra, Nessuna restituzione dei due punti di penalizzazione inflitti ai granata nei mesi scorsi, che avrebbero potuto cambiare completamente le valutazioni in merito alla stagione del Trapani perchè, con due punti in più, i granata sarebbero stati salvi senza passare neppure dai playout.

Per i siciliani è stata una stagione difficile su più fronti

Dopo la promozione conquistata nel passato campionato all’esito della finale playoff di Serie C giocata e vinta contro il Piacenza, alla vigilia di questa stagione tutti gli addetti ai lavori avevano previsto per il Trapani un campionato di centro classifica.

Le cose, tuttavia, non sono andate secondo le previsioni. Soltanto nella seconda parte di stagione, i siciliani hanno cambiato improvvisamente volto, mettendo in fila una serie impressionante di risultati positivi che ha permesso loro di accorciare il distacco dalle dirette rivali impegnate nella lotta salvezza.

Con 31 punti conquistati nelle ultime 20 giornate, di cui 21 nelle ultime 10, il Trapani è riuscito a tenere il passo delle prime della classe e se il campionato fosse iniziato a giugno, avrebbe terminato lo stesso al secondo posto in classifica, a un solo punto di distanza dal Cosenza, anch’esso reduce da una incredibile rimonta.

Mentre i calabresi, grazie alla vittoria casalinga contro la Juve Stabia, sono riusciti a garantirsi la salvezza diretta, i siciliani sono stati condannati alla retrocessione a causa dei due punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva e determinati dai ritardi nei pagamenti degli stipendi a giocatori e staff.

Nonostante la sponsorizzazione tecnica di Joma abbia dato respiro alle casse societarie, la situazione finanziaria è tutt’altro che rosea, ma i ragazzi di mister Castori hanno dimostrato sul campo di meritare la permanenza in Serie B.



Il punto della situazione in zona retrocessione e in zona playout

Quando il campionato di Serie B volge ormai al termine , i tempi sono maturi per tirare i primi bilanci di questa stagione. Raramente in cadetteria avevamo assistito a una lotta così dura e imprevedibile nelle zone meno nobili della classifica.

Alla vigilia dell’ultima giornata della stagione erano ben nove le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere e alla fine a ripartire dalla Serie C saranno Livorno, Juve Stabia e Trapani. Mentre i toscani, con soli 21 punti conquistati, sono stati il fanalino di coda della cadetteria sin dalla prima giornata e non sono mai stati in lotta per la conquista della salvezza, sino a sei giornate dal termine la Juve Stabia pareva certa quantomeno di un posto nei playout.

L'incredibile rimonta compiuta dal Cosenza, autore di ben cinque vittorie nelle ultime cinque giornate, ha invece sconvolto i piani delle Vespe che, quindi, l'anno prossimo ripartiranno dalla terza serie.

L’altra retrocessa, come detto, è il Trapani che nonostante la rimonta finale non è riuscita a superare in classifica Perugia e Pescara, rispettivamente quartultima e quintultima. L’esito del ricorso finalizzato alla restituzione dei due punti di penalizzazione inflitti al Trapani ha definitivamente sancito la situazione a fondo classifica. Pescara e Perugia, come detto, si giocheranno invece la permanenza in cadetteria passando dai playout.

Entrambe a inizio stagione erano state individuate come delle possibili pretendenti alla promozione in massima serie ma, entrambe, hanno miseramente fallito l’obiettivo stagionale.

Come di consueto il campionato di Serie B si conferma uno dei più incerti e imprevedibili di tutto il panorama calcistico europeo e anche quest’anno lo spettacolo non è mancato. Il Trapani spera ancora in una salvezza che sarebbe fondamentale per il rilancio di tutto il calcio siciliano e chissà che questo agosto non possa regalare ai tifosi trapanesi la Serie B.