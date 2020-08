(FOTO) Risate e divertimento a Triscina per la commedia "Tutta colpa di Facebook". Emozionante il ricordo di Don Meli

di: Mariano Pace - del 2020-08-18

Due serate di spettacolo di sana comicità e di riflessione al teatro ”Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” di Triscina all’insegna dello spettacolo, della valorizzazione del dialetto siciliano e soprattutto del ricordo di Don Baldassare Meli.

Nel rispetto dei protocolli anti-Covid, a fronte di una capienza dimezzata per garantire l’opportuno distanziamento sociale, un numeroso pubblico che ha applaudito a scena aperta, con tanto di standing ovation finale, gli attori dell’Associazione Culturale Araba Fenice, che hanno portato in scena la commedia dialettale “Tutta colpa di facebook” scritta e diretta da Elio Indelicato.

Nel corso della prima serata, al termine di un video introduttivo commemorativo, realizzzato dalle famiglie della Parrocchia di Santa Lucia di Castelvetrano, emozionanti sono state le parole espresse da Don Gioacchino Arena, sacerdote presso la Chiesa di San Francesco di Paola, chiamato dal Vescovo Domenico Mogavero a guidare la Chiesa del quartiere Belvedere, rimasta orfana del proprio sacerdote venuto a mancare lo scorso 27 Giugno a causa di un male che, nel giro di pochi mesi, ha prevalso sulla sua voglia di vivere.

“Quello che mi sforzo di ripetere in parrocchia è che non ci sarà un altro Don Meli. Oggi è tempo non solo di ricordarlo ma di mettere in pratica i suoi insegnamenti, di proseguire il percorso da lui iniziato e, a tal fine, un ruolo fondamentale l’avranno i giovani degli Amici del Colibrì che dovranno continuare ad animare la Chiesa spendendosi per il territorio ed in favore di chi ne ha più bisogno”.

Sulla stessa linea d’onda l’apprezzato intervento del Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che ha auspicato un confronto periodico con gli Amici del Colibrì affinchè i giovani si facciano portavoce dei problemi del territorio e forieri di nuove proposte per il bene del territorio castelvetranese che ha bisogno di energie positive e persone propositive che amano la Città in cui vivono e che si vogliono battere per migliorarla.

Ne è conseguita l’idea dell’istituzione di una consulta giovanile che possa rappresentare uno strumento di dialogo e cooperazione importante per la Città di Castelvetrano. Di questo sempre sul palco se ne è parlato con due portavoci degli amici del colibrì: Erica Ancona e Adriano Napoli.

Un momento emozionante, introdotto durante la prima serata dal presentatore Nino Fontana (la seconda serata è stata, invece, condotta da Alessandro Indelicato), è stato il ricordo di Don Meli ad opera di Don Giuseppe Inglese, Direttore della pastorale giovanile della Diocesi di Mazara del Vallo, il quale ha seguito molto da vicino gli ultimi mesi di vita di Don Meli e con lui ha concelebrato la messa fino a quando le condizioni di salute del parroco lo hanno consentito.

Lo stesso Don Inglese ha raccontato con emozione proprio gli ultimi giorni di vita del parroco accudito proprio dai giovani del Colibrì che aveva visto crescere. “C’erano dei veri e propri turni che consentivano una presenza continua a Triscina per non far mancare niente a Don Baldassare. C’era chi portava della frutta, chi le medicine e non solo. Era tutto così spontaneo e sentito.

Una sera Don Meli ci vide piangere e allora alzando l'indice (tipico di quando voleva imporre qualcosa) disse: non si piange né ora né dopo” e successivamente volle salutare ad uno ad uno le persone che erano rimaste al suo fianco fino alla fine e per molti fu l’ultimo saluto.

Importante l’opera svolta di Rosy Costa nel fare da cuscinetto al dolore dei ragazzi che frequentavano Don Meli .

Sara e Leonardo Cardinale hanno letto una preghiera molto toccante di Sant’Agostino: La morte non è niente.

”Il sette agosto dello scorso anno Don Meli aveva inaugurato il teatro ed era molto legato ai ragazzi della Compagnia teatrale", ricordano i protagonisti Mimma Monachella e Sergio Signorello: "Due anni fa abbiamo deciso di recitare presso l’anfiteatro della Parrocchia raccogliendo dei fondi per le più svariate esigenze delle famiglie che Don Meli aiutava giornalmente e nell’occasione venne a trovarci l’allora Prefetto Darco Pellos".

E proprio nell’ottica di continuare questo percorso l’Associazione, gli attori e soprattutto Francesca Bongiovanni hanno raccolto una somma e hanno comprato un televisore a colori di nuova generazione che è stato consegnato a Don Gioacchino Arena(sotto il momento della consegna del buono acquisto) , perché era uno dei desideri di Don Meli di compralo per la sua Parrocchia.

Il pubblico al limite della capienza consentita dalla norma anti covid non ha lesinato applausi per il ricordo di Don Meli, per quello che i ragazzi hanno detto sul palco per gli insegnamenti che hanno ricevuto e ricordano sempre una delle ultime frasi che il sacerdote amava ripetere come ”comandamento dell’amore” : "Amatevi così come vi ho amato io".

Insomma una di quelle sere che lasciano il segno soprattutto a chi ha avuto il piacere di conoscere un grande sacerdote che è stato prima di tutto un vero padre di famiglia spirituale per la sua comunità.

L’applauso sincero scrosciante lungo tributato agli attori è stato da loro dedicato, come detto dal presentatore, a Don Meli per quello che ha fatto e che avrebbe sicuramente continuato a fare per la comunità castelvetranese.

Doveroso allora ricordare i protagonisti di questa commedia dialettale che andrà in replica domenica prossima a Santa Ninfa, nell’ambito delle manifestazioni estive dell’ Amministrazione belicina. A cominciare dai protagonisti Mimma Monachella e Sergio Signorello, poi Denise Sammartano, Mario Virtuoso, Salvatore Bascio, Lory Fontana,Sofia Mangione, Brigida Signorello, Ciccio Bascio, Pasquale Sciuto, Ninetta Pulaneo e Sebastiano Chiofalo.

Nelle due serate alla fine si è riso e si è pianto, i due volti dell’esistenza. La gioia di vivere e il dolore della morte.

Fotografo delle due serate Gioacchino Mangiaracina.