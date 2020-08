Dopo i successi di Triscina domenica in scena in Piazza a Santa Ninfa la commedia “Tutta colpa di Facebook”

di: Redazione - del 2020-08-21

Il 23 agosto in piazza Libertà (nella strada dove si svolgeva la Sagra della salsiccia) a Santa Ninfa (non è previsto biglietto di ingresso) andrà in scena la commedia di Elio Indelicato «Tutta colpa di Feisbuk», proposta dall'associazione «Araba Fenice» di Castelvetrano.

Dopo lo straordinario successo del 15 e 16 Agosto registratosi a Triscina di Selinunte domenica sera i ragazzi dell'Araba Fenice sono pronti a portare in scena a Santa Ninfa la commedia che ha mandato in estasi per le risate il numeroso pubblico presente ad entrambi gli spettacoli.

"Siamo certi -ha dichiarato Elio Indelicato - di poter regalare domenica sera tante risate che, però, al tempo stesso si portano dietro degli insegnamenti e una valorizzazione del dialetto siciliano, vero obiettivo della nostra Associazione. Ringrazio l'Amministrazione comunale di Santa Ninfa per l'opportunità concessaci. Faremo del nostro meglio".

