Il 29 e 30 Agosto in scena a Triscina in scena “Pseudolus”. Partita la prevendita dei biglietti

di: Redazione - del 2020-08-20

Andrà in scena il 29 e 30 agosto, presso il teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Triscina, con la regia di Giuseppe Indelicato “Pseudolus”. La commedia in due atti di Plauto è stata tradotta in dialetto siciliano.

Trama: Calidoro vuole appropriarsi dell'amata cortigiana Fenicia, schiava di Ballione, già promessa a un soldato macedone in cambio di venti mine; così, interpella Pseudolo, suo fedele ed astuto schiavo, il quale gli promette di escogitare un piano per liberare Fenicia.

Il militare Polimacheroplacide ha già depositato un anticipo di quindici mine al lenone Ballione, con la promessa che il suo servo Arpace consegnerà le cinque restanti portando con sé un contrassegno prestabilito. Pseudolo raggira Arpace e lo convince a consegnargli la lettera recante il contrassegno, fingendosi uno schiavo di Ballione.

Dopo essersi travestito di Arpace, Pseudolo si reca da Ballione e ottiene Fenicia dal lenone. Calidoro così puo' abbracciare la sua amante e Pseudolo, come ricompensa può avere la libertà.

Interpreti: Baldo Cerasa (prologo), Salvatore Graffeo (Pseudolus), Giuseppe Indelicato (Ballione), Gaspare Giurlando (Simone), Federica Lo Sciuto (Fenicia), Giuseppe Fontana (Calidoro), Rossella Piazza (Sira), Nicolò Clemente (Arpace), Maria Pristavu (Sistilde), Syria Giametta (Nilia).

I biglietti potranno essera acquistati presso la Cartolibreria Dolce a Castelvetrano al prezzo di 7 euro. Per prenotazione 3388609650.