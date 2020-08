Nuovo video per la band Santaninfese degli "Ermetica". E' on-line il nuovo brano "Sasha Grey"

del 2020-08-24

La band Santaninfese ERMETICA , dopo il primo videoclip inedito "Catene" diffuso durante il periodo di quarantena, ha pubblicato il secondo videoclip "Sasha Grey!" che introduce l'intero album "Ultimo Contatto" disponibile su tutte le piattaforme digitali del pianeta, compreso Spotify.

Il secondo Videoclip che anticipa l'album "Ultimo Contatto" è tutelato da copyright Soundreef.

Il brano intitolato "Sahsa Grey!" suscita clamore per l'argomento trattato, la bellissima star, nota per la sua capacità di scalare le vette del successo con intelligenza e astuzia.Il pezzo vuole essere il tributo ad una delle più intriganti e capaci attrici dello Star System mondiale del Porno, adesso trasformatasi in scrittrice, musicista, produttrice, ma anche blogger e soprattutto fervente innamorata dell'Italia e della sua cultura, e nello stesso tempo esprime con il suo testo il fatto oggettivo che "tutto si compra", "ogni cosa ha un prezzo".

Il video è caratterizzato da un chiaro un montaggio goliardico dove i protagonisti della band sognano un featuring con Sasha, le scene sono invecchiate e spesso accelerate per essere abbastanza grottesche e seguire il ritmo del brano.