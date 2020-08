Donna positiva al Covid-19 sul traghetto per Favignana il giorno di Ferragosto. Signora in isolamento

del 2020-08-22

L’Asp di Trapani ha attivato le procedure sanitarie anti-Covid dopo la scoperta di una nuova persona positiva. Si tratta di una donna presente su un aliscafo Trapani-Favignana lo scorso 14 agosto.

La signora sarebbe risultata positiva successivamente. Fortunatamente, la donna non sarebbe in gravi condizioni e al momento risulta sottoposta all’isolamento domiciliare per prevenire possibilità di contagio. Nonostante ciò, sarà necessario procedere, come previsto dal protocollo in vigore a livello nazionale, al rintracciamento di tutte le persone presenti a bordo del mezzo nella giornata interessata e avviare i controlli sanitari.