(VIDEO) “La tonnara di Selinunte, le forti correnti e il trasferimento a Torretta Granitola”. Intervista a Orazio Torrente

di: Redazione - del 2020-08-27

Fino al 28 Agosto dalle ore 18:00 alle 21:00 sarà possibile ammirare, presso la sala convegni dell’Hotel Admeto, una mostra dedicata alla mattanza e alle tonnare siciliane, un progetto dedicato al mare e alla marineria selinuntina.

Ne abbiamo parlato con Orazio Torrente, ponendo l’attenzione sulla “Tonnara mai nata”. Torrente: ”Ho scoperto che negli anni ’40 hanno provato a realizzare a Selinunte una tonnara, ma il vento e le correnti hanno interferito con il progetto e per anni sulle nostre spiagge sono rimaste ancore, corde e reti, fino al 1944 quando il tutto è stato trasferito a Torretta Granitola”.

Ad oggi è possibile vedere soltanto due foto, una in cui è possibile scorgere l’acropoli, la torre di Polluce e delle corde e l’altra che mostra dei pescatori di Selinunte con delle reti.

Carlo Barraco, Presidente della cooperativa Marinella Pesca, ha aggiunto: “La tonnara a Selinunte c’è stata per qualche anno, ma non c’erano esclusivamente pescatori selinuntini. Poi con la chiusura generale di diverse tonnare è scomparsa anche questa, ma la colpa non è da attribuire alla correnti”