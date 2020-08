S. Ninfa, approvate convenzioni per forniture gas e luce. Affidata fornitura di DPI

di: Mariano Pace - del 2020-08-27

(ph. Sicilia.indettaglio.it)

Via libera della giunta comunale di Santa Ninfa, guidata dal sindaco Giuseppe Lombardino, per l’approvazione del regolamento dei concorsi e selezioni per le assunzioni presso il comune di Santa Ninfa.Il nuovo strumento si compone di 49 articoli. Tra questi:le disposizioni generali, il procedimento concorsuale, il collocamento ordinario, le assunzioni obbligatorie.

“Semaforo verde” della giunta anche per il provvedimento della copertura del posto di Responsabile Dell’area Affari Generali mediante utilizzazione del responsabile del settore Affari Generali del comune di Menfi. Il funzionario Gaspare Quartararo continuerà a prestare opera presso il comune di Santa Ninfa per 12 ore settimanali, fino al 31 agosto 2021.

Scattata inoltre la nomina del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria(IMU). Ad espletare le relative funzioni sarà la ragioniera Girolama Mauro.

Mentre gli uffici tecnici hanno approvato l’adesione alla convenzione:”Energia elettrica”per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, convenzione stipulata tra Consip Spa ed Enel Energia. Adesione anche alla convenzione Acquisto Gas Naturale per la fornitura di gas naturale.

Impegnate, per gli anni 2020 2 2021, le relative somme necessarie per il pagamento delle due forniture. Affidata poi la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e prodotti per la sicurezza sui luoghi di lavoro per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19. A fornirli sarà la ditta Festopolis di Giovanni Antonucci per l’importo di 1.961,50 euro.

Mentre il Presidente del consiglio comunale di Santa Ninfa Carlo Ferreri ha convocato il consiglio comunale per il prossimo 2 settembre 2020. All’ordine del giorno tre punti,tra questi di rilevante interesse:esame ed approvazione rendiconto gestione esercizio 2019.