La mira ricetta è: pasta con calamari freschi. Ecco come preparare un piatto dal profumo mediterraneo

di: Sebastiano Leo - del 2020-09-06

Il mare in tavola. Oggi lo chef Sebastiano Leo ci propone un piatto dai profumi mediterranei ovvero la pasta con calamari freschi.

Di seguto ingredienti e modalità di preparazione.

Ingredienti:

-3 calamari

-1 spicchio d'aglio

-1 ciuffo di prezzemolo tritato

-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice

-100 g di pasta ricciole o altro tipo a piacere

Procedimento: Dei calamari prendere solo le parti in eccedenza, lasciando intera la testa da fare ripiena (spiegheremo dopo), tagliarle a pezzetti e metterli in padella con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio tritato e un po' di prezzemolo per pochi minuti, sfumare con il vino bianco e lasciare cuocere per 10/15 minuti.

Nel frattempo scolare la pasta al dente e farla saltare in padella con il sughetto dei calamari per almeno 5 minuti aggiungendo un filo di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice a crudo a fine cottura.

Impiattare e servire come in foto aggiungendo un po' di prezzemolo tritato. Buon appetito.