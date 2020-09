Covid, due i casi a CVetrano. Ecco la situazione ad oggi in Provincia

del 2020-09-06

Due casi in più rispetto a ieri e il totale in Provincia di Trapani arriva a 93 ( ieri erano 91). Dopo giorni in cui i casi aumentavano in maniera più costante oggi un lieve aumento di soli due casi. Di seguito riportiamo la distribuzione dei casi in Provincia di Trapani:

Alcamo 4;

Buseto Palizzolo 5;

Calatafimi-Segesta 1 (domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania, ricoverato attualmente fuori provincia);

Campobello di Mazara 0;

Castellammare del Golfo 1;

Castelvetrano 2 (ieri erano 4);

Erice 6;

Gibellina 0;

Marsala 12;

Mazara del Vallo 7;

Trapani: 20;

Paceco 0;

Partanna 4;

Salemi 22;

Santa Ninfa 2;

Valderice 5;

Vita 1;

San Vito Lo Capo 1.

I ricoverati (non in terapia intensiva) sono 7.