Un solo positivo a Santa Ninfa. Lombardino "corregge" il Sindaco di Partanna

del 2020-09-04

A rettifica del videomessaggio del sindaco di Partanna Nicola Catania, il sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino precisa che ad oggi in città c'è un solo positivo, mentre una donna di Partanna risultata positiva ha deciso di stare in isolamento in una casa di campagna di contrada Rampinzeri, che si trova nel territorio di Santa Ninfa.

«Alla cittadina di Partanna - commenta Lombardino - auguriamo di potersi negativizzare quanto prima e di fare rientro nella sua residenza partannese, ma la precisazione era doverosa per non ingenerare equivoci tra gli abitanti di Santa Ninfa già abbastanza allarmati». I tamponi effettuati ieri su altri santaninfesi che erano stati a cena nel ristorante di Salemi diventato un focolaio infettivo, sono risultati negativi.

Ce ne sono ancora alcuni in quarantena in attesa del tampone rinofaringeo. «Per tutti loro - conclude Lombardino - ci auguriamo una rapida conclusione di questa situazione che li sta tenendo sulle spine».