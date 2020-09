Santa Ninfa: Altri due positivi al coronavirus, ora sono tre. L'annuncio del Sindaco

di: Redazione - del 2020-09-12

Sale a tre il numero dei positivi al «coronavirus» a Santa Ninfa. Lo annuncia, con una nota, il sindaco Giuseppe Lombardino. Anche i due nuovi positivi sono legati al focolaio ormai noto del ristorante di Salemi.

«Le due persone in questione - precisa Lombardino - stanno bene, sono asintomatiche e si trovano a casa in isolamento. Vi resteranno fino a che non si saranno negativizzati. Vengono monitorate costantemente dai funzionari dell'Asp.

Non ci sono particolari motivi di allarme - aggiunge il sindaco -, dal momento che la stragrande maggioranza di coloro che erano stati a cena nel ristorante salemitano, sono risultati negativi.

Negativo è, ad esempio, il tampone effettuato sul nostro concittadino che lavora in quel locale. E negativi sono tanti altri tamponi il cui esito ci è stato trasmesso nei giorni scorsi. Ne attendiamo pochi altri, dopo di che potremo dire di aver controllato l'intero gruppo di individui messo precauzionalmente in quarantena».

Ovviamente, per evitare che ci possano essere altri casi indipendenti dal cluster salemitano, è necessario, sottolinea Lombardino, «che tutti si attengano al rispetto delle disposizioni di contenimento del virus, specialmente per quanto riguarda l'uso delle mascherine nei luoghi al chiuso e, se è il caso, anche all'aperto qualora non fosse possibile rispettare il distanziamento fisico».

Anche in questa fase, come già durante il lockdown, per superare il momento delicato, il sindaco dice di confidare «nella collaborazione e nell'alto senso civico di tutti i santaninfesi».