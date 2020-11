Incidente mortale tra Menfi e CVetrano. Perde la vita un 37enne castelvetranese

di: Redazione - del 2020-11-12

Grave incidente sulla strada S.S. 115 a scorrimento veloce, intorno alle 12.30, tra Castelvetrano e Menfi all’altezza dello svincolo di Partanna. Nel sinistro avrebbe perso la vita Nicolò Cirabisi (in foto su autorizzazione dei familiari), 37 anni, padre di due bambini, di Castelvetrano. Lo scontro è avvenuto tra una vettura che procedeva in direzione Castelvetrano e un camion che trasportava un cingolato il quale viaggiava in direzione Sciacca.

Il giovane che ha perso la vita era passeggero a bordo dell'auto e, a seguito dell'impatto, il suo corpo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in una scarpata. La persona alla guida è stato ricoverato e lo stanno operando per lesioni interne presso l'Ospedale di Castelvetrano. Entrambi stavano tornando da Menfi dove si erano recati per motivi di lavoro. Entrambi erano impegnati nel settore della panificazione.

Non sono gravi, invece, le condizioni del conducente del camion, originario di Marsala.

Sul posto l'Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.