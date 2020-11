Sport e gioco online: le migliori attività digitali tra piattaforme di streaming e non solo

di: Francesco Accardi - del 2020-11-19

(ph. Unsplash.com)

Arriva l’inverno, la temperatura si abbassa e il dilemma è sempre lo stesso: gli sport e l’attività fisica all’aperto, sia individuali che di gruppo, sono sempre più complicati da eseguire e perciò gli appassionati ricorrono a soluzioni alternative. I giochi da casinò online a tema sportivo sono sicuramente un’alternativa innovativa per non rinunciare alle proprie passioni pur rimanendo comodamente a casa propria, e al tempo stesso grazie alle scommesse è possibile seguire campionati e gare di ogni genere.

Lo sport al casinò: le migliori slot machine a tema sportivo

Chi non ha a disposizione spazi verdi e centri sportivi attrezzati per portare avanti attività fisica e sport durante i mesi più freddi, però, può ugualmente “consolarsi” e proseguire con le sue passioni anche al chiuso: lo sa bene chi gioca con le migliori slot online dedicate e ispirate al mondo dello sport, come ad esempio le slot machine “Wheels’n’Reels”, “Frankie Dettori Sporting Legends”, “Top Trumps Football Stars Sporting Legends” e “Ronnie O’Sullivan Sporting Legends”.

Le ultime tre appartengono alla fortunata serie di slot machine a tema sportivo chiamata “Sporting Legends”: chi gioca si trova ad affrontare una slot machine più che realistica che ha come simboli e dinamiche dei chiari rimandi a diverse discipline sportive. Si va perciò dalle corse ippiche in “Frankie Dettori Sporting Legends” ai tornei di biliardo di “Ronnie O’Sullivan Sporting Legends”, per finire con la slot machine dedicata a uno degli sport americani per eccellenza, il football di “Top Trumps Football Stars Sporting Legends”. Al mondo delle auto è invece dedicata “Wheels’n’Reels”, basata sulla Formula 1 e i suoi tratti più distintivi (non solo macchine da corsa fiammanti perciò, ma anche la classica bandiera a scacchi bianchi e neri).

Le scommesse online e le piattaforme di streaming video dedicate allo sport

Anche per chi preferisce dedicarsi allo sport da spettatore, comunque, non mancano le soluzioni collegate alle piattaforme online dedicate al gioco e alle scommesse: è infatti possibile iscriversi online e scegliere di puntare sulla propria squadra preferita o su quella per la quale sono previsti i pronostici migliori. Ma quali sono gli sport presi in considerazione dai servizi offerti da queste piattaforme online?

Il mondo delle scommesse online copre una varietà di sport molto vasta, dal calcio (considerando sia le partite della Serie A che quelle della Serie B e tornei minori, ma anche campionati nazionali e internazionali) alla Formula 1, senza dimenticare anche in questo caso il golf e l’ippica. Quanto alle partite di calcio vere e proprie, è sempre possibile seguirle anche in streaming in diretta oppure on demand grazie alle apposite piattaforme dedicate alla riproduzione di questo genere di contenuti : in Italia sono disponibili numerosi servizi che consentono di guardare le partite della Serie A in diretta o di recuperarle in un secondo momento in base alle proprie esigenze.

Che siano il calcio o la Formula 1, gli sport a cui appassionarsi sono davvero numerosi: chi vuole dedicarsi online a queste attività non rimarrà deluso dalla vasta scelta di giochi e simulazioni ispirate ai tanti aspetti di questo settore.