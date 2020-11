È venuto a mancare Giacomo Puccio. Un grande lavoratore che amava la sua Castelvetrano

del 2020-11-17

È morto in Ospedale Giacomo Puccio, 51 anni, a seguito di un grave problema di salute. Grande lavoratore, falegname. Per tanti anni aveva vissuto a Vigevano assieme e moglie e due figli ma l’amore per Castelvetrano lo aveva fatto ritornare definitivamente nel 2017. Il suo sorriso, la sua voglia di lavorare per la famiglia saranno ricordati da tutti quelli che lo amavano. Purtroppo, nonostante le cure dei sanitari, non ce l’ha fatta. Alla famiglia vanno le condoglianze della Redazione.