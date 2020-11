La mia ricetta è: bucatini alla siciliana. Ecco ingredienti e come preparare un tipico piatto siciliano

di: Nino Chef Leo - del 2020-11-22

Le eccellenze culinarie Siciliane nel piatto proposto oggi dallo chef Sebastiano Leo: Bucatini alla siciliana

Ingredienti: 100 g di bucatini; 6 pomodorini ciliegino; 3 fette di melanzane grigliate; 1 cipolla bianca media; 50 g di provola dei Nebrodi; 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice; un pizzico di sale; pepe nero a piacere.

Preparazione: Mettere in una padella antiaderente un filo di olio, la cipolla tritata, i pomodorini interi e lasciarli cuocere aggiungendo tre mestoli di acqua di cottura della pasta. In una piastra grigliare 3 fette di melanzane e tagliarle a cubetti. Scolare i bucatini al dente e farli saltare in padella con tutti gli ingredienti. Spegnere la fiamma e mettere la provola a scaglie e mantecare con due cucchiai di olio extravergine d'oliva Nocellara del Belice. Impiattare come in foto. Buon appetito