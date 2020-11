Nuove scadenze e proroghe per patenti, fogli rosa e revisione dei veicoli. Ecco le ultime novità

del 2020-11-27

Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe: - per l’esame di teoria: se i 6 mesi di tempo per sostenere la prova scadono tra il 31/1/2020 e il 15/10/2020, il termine per sostenere l’esame è prorogato al 13/1/2021.

Sarà comunque necessaria la prenotazione presso l’Ufficio di Motorizzazione civile competente; - per i fogli rosa: la validità dei documenti in scadenza tra il 31/1/2020 e il 28/10/2020 è prorogata al 13/1/2021.

A seguito del Dpcm del 3 novembre 2020 e delle successive ordinanze del Ministro della Salute, le prove pratiche sono sospese:

- fino al 29 novembre nelle regioni Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano (DM 514);

- fino al 3 dicembre in Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (DM 522).

La sospensione si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti. Per i candidati che non potranno svolgere le prove, la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida verrà prorogata fino al 31 dicembre.

Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare queste le nuove scadenze:

- 31 dicembre 2020 per le patenti scadute tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020;

- 31 marzo 2021 in caso di scadenza tra il 1 giugno e il 31 agosto 2020;

- 31 dicembre 2020 se scadute tra il 1 settembre e il 30 dicembre.