Gibellina, ok dalla Giunta per la progettazione del Plesso S. Francesco nella Via Beccadelli

Il Comune di Gibellina ha deciso di attivare apposita procedura a contrarre inerente l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria, consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva nonché sicurezza in fase di progettazione del Plesso S. Francesco nella Via Beccadelli.

Verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e saranno individuati 5 operatori attraverso la consultazione dell’Albo Unico Regionale con gli elenchi regionali interpolati con altri elenchi esistenti presso le piattaforme telematiche di e-procurement.

L’importo stanziato per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 112.036,80 oltre oneri fiscali e previdenziali pari ad € 27.484,03 a cui si dovrà applicare il ribasso offerto dal professionista aggiudicatario a seguito di negoziazione.

A tale importo vanno aggiunte le seguenti somme:

€ 25.600,15 per l’affidamento esterno dei servizi di Verifica e Validazione ed € 3.954,02 per il pagamento degli esperti da nominare in piattaforma di e-procurement ASMECOMM.

Tale somma complessiva di € 169.075,00 trova copertura finanziaria con le risorse finanziare assegnate con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del 7 Dicembre 2020.

Presto il Comune procederà all’approvazione del disciplinare di gara e degli elaborati connessi.