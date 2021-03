Gibellina, afffidati i lavori di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico all'interno del centro urbano

del 2021-03-07

Facendo seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 531 del 25/11/2020 del Responsabile del Servizio dell’Area IV Servizi a Rete ing. Leonardo Accardo, con la quale è necessario effettuare la manutenzione di immobili di proprietà comunale aree a verde pubblico del Comune di Gibellina per l’anno 2021, è stata redatta Perizia di spesa con stima dei lavori di manutenzione delle aree a verde all'interno del centro urbano di importo di lavori a base d’asta di € 38.000,00 più oneri per la sicurezza pari ad € 2.070,00 e per somme a disposizione dell'Amministrazione per € 4.930,00 per un importo complessivo di €. 45.000,00 I.V.A. compresa.

Il Comune ha deciso di dare in affidamento i lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), previa consultazione di operatori economici inseriti nell'Elenco delle Imprese agricole.

Tre sono state le offerte che sono pervenute. L’offerta migliore, selezionata con il criterio del minor prezzo, è stata formulata dalla ditta DEMETRA sas di Navarra Calogera con sede a Gibellina. L’offerta prevede un ribasso ribasso del 27,121% per l'importo di € 27.694,02 più oneri di sicurezza € 2.070,00 per un totale di € 29.764,02 oltre I.V.A..