Frutta e verdura di stagione del mese di Marzo. Ecco cosa scegliere per una alimentazione sana e genuina

2021-03-17

Stanchi del freddo e del menù invernale? Se cavoli, broccoli e bietole vi escono ormai dalle orecchie, ancora un po’ di pazienza e arriverà la primavera con nuovi frutti e ortaggi. Già dal mese di marzo possiamo notare la differenza: insieme al primo sole che spunta tra le nubi, compaiono infatti i primi prodotti della bella stagione che, insieme ad alcuni frutti e verdure invernali, ci permette di preparare tanti nuovi manicaretti, caldi e freddi.

Tra piatti perfetti per un pranzo veloce, confetture dolci e insalate di frutta e verdura.

Partiamo dalla frutta di stagione che possiamo trovare nel mese di marzo: arance, pompelmi, limoni, mandarini, mandaranci, kiwi, mele e pere. Per quanto riguarda la verdura, invece, durante il mese di marzo compaiono i primi frutti della primavera: agretti, asparagi, barbabietole, bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavoli, cavolini di Bruxelles, cavolo rosso, cicoria, cime di rapa, cipolle, cipollotti, crescione, finocchi, patate novelle, radicchio, rape, scalogno, sedano, spinaci, taccole e topinambur.

Verdure di stagione a marzo: proprietà e benefici

La lista della frutta e della verdura di stagione a marzo ci lascia con l’imbarazzo della scelta su come prepararla e, soprattutto, sono tantissime le proprietà di cui possiamo beneficiare. Ad esempio, c’è il finocchio a cui è riconosciuta un’azione diuretica, le cime di rapa ricche di antiossidanti e gli agrumi che, come sappiamo bene, sono alleati preziosi del nostro sistema immunitario contro gli ultimi malanni di stagione. Ma i benefici non finiscono qui: scopriamo altre verdure preziose!

Cavolini di Bruxelles e cavolfiore proprietà antianemiche, antitumorali e disintossicanti.

Topinambur, il tubero della salute. Sebbene non sia ancora molto diffuso, il topinambur sta conquistando i palati di un numero sempre maggiore di persone. Si tratta di un tubero che si può consumare sia crudo che cotto, e si può preparare al forno, in padella, oppure fritto. Noto anche come “carciofo di Gerusalemme”, si può utilizzare facilmente come alternativa ipocalorica alle patate.

Depurarsi con le cime di rapa. Al solo udir “cime di rapa” il pensiero di tutti corre alla tipica ricetta delle orecchiette. È importante, però, ricordare che questa verdura, oltre a essere molto appetitosa, ha proprietà che la rendono una preziosa alleata del nostro organismo. Svolge, infatti, un’azione depurativa, antiossidante e detossificante: non soltanto ci aiuta a contrastare l’invecchiamento cellulare, ma contribuisce anche ad un’efficace prevenzione di malattie cardiovascolari e neoplasie. In cucina, oltre che come condimento della pasta, le cime di rapa possono essere preparate in padella o al vapore; se scegliete la bollitura, è importante fare attenzione a ridurre i tempi di cottura: qualche minuto è sufficiente.

Gli agretti, una verdura dai mille nomi Gli agretti, conosciuti anche, a seconda del luogo, come barba del frate, barba del Negus, senape dei monaci, roscano o lischi, sono le giovani foglie filiformi di una pianta di origine mediterranea, chiamata Salsola soda in botanica. Crescono spontanei in primavera, da marzo fino a fine giugno, in tutto il Mediterraneo, sia nei Paesi dell’Europa Meridionale che in Nord Africa. Vengono coltivati soprattutto in Spagna e in Sicilia. Sono una verdura tipica della tradizione kosher, che li utilizza per preparare i pranzi del Shabbat. Molto diffusi nella cucina italiana, possono essere consumati cotti al vapore o lessati e poi conditi anche semplicemente con olio, aglio, sale e limone. Quello che, invece, non tutti sanno è che questo ortaggio è naturalmente ricco di vitamine A e B, sali minerali e fibre, elementi che lo rendono non sono buono ma anche molto salutare, soprattutto se preparato in padella o, ancor meglio, al vapore.

Piselli e taccole in tutte le salse. Sempre originarie del bacino del Mediterraneo e del vicino Oriente, le taccole sono un frutto che, si distingue dalla maggior parte dei legumi, poiché interamente commestibili. Si mangia proprio tutto, infatti, sia i semi che il baccello. In cucina, le taccole sono ottime crude in insalata o come antipasto, o stufate nel burro, intere o a pezzi, lessate e condite con olio e limone o passate nel burro. si possono se no fare in umido, con un soffritto di cipolla e con l’aggiunta di pomodoro, o aggiungere al minestrone, per donargli un gusto delicato e molto particolare.

Anche i piselli che conosciamo meglio sono utilissimi: infatti, hanno contemporaneamente proprietà di verdura e di legume. Insieme al riso compongono un ottimo piatto unico, sostanzioso e sano.

Finocchi, perfetti per l’intestino. Infine, chi soffre di problemi di digestione o meteorismo, ma anche chi semplicemente desidera sostenere in maniera naturale il proprio organismo non può fare a meno del finocchio, sia fresco che sotto forma di tisana. Le proprietà di questo ortaggio sono molteplici: in particolare, svolge una preziosa funzione diuretica e carminativa. Alcuni studi, inoltre, suggeriscono che la tisana al finocchio sia utile anche per ridurre l’appetito, ragion per cui viene consigliata nelle diete dimagranti.