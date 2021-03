Covid e disturbi alimentari in aumento tra i giovani. Ecco quali sono i campanelli di allarme

di: Dott.ssa Fabrizia Modica - del 2021-03-19

Nell’ultimo anno, i disturbi alimentari hanno subito un incremento del 30% con un abbassamento della fascia di età coinvolta (13-16 anni).

Ansia, frustrazione, disperazione e tutti quegli stati d’animo negativi generati dalla situazione pandemica hanno generato una vera e propria pandemia nella pandemia. I casi di anoressia nervosa e bulimia insorti nell’ultimo anno, toccano cifre spaventose.

Cerchiamo di capire meglio cosa può esserci alla base dell’insorgenza di questa patologia:

Stati emotivi ansiosi e depressivi legati ad una realtà difficile da sopportare.

Aumento delle tensioni all’interno dell’ambiente familiare.

Alterazione del rapporto con il proprio corpo e con il cibo.

Aumento del tempo di utilizzo dei social all’interno dei quali ci si scontra spesso con modelli sbagliati.

Il non sentirsi accettati o amati.

Scarsa fiducia in sé stessi.

Chi soffre di anoressia potrebbe non chiedere affatto aiuto e in molti casi diventa difficile accorgersi che qualcosa non va perché gli adolescenti appaiono normali.

Cosa fare? Bisogna sicuramente tenere d’occhio i campanelli di allarme:

Il soggetto gioca con il cibo o lo sminuzza o nasconde il cibo per poi gettarlo.

Il soggetto inventa scuse per non sedersi a tavola.

Il soggetto monitora in maniera ossessiva il peso corporeo.

Atteggiamenti autolesionistici.

Abuso di lassativi, diuretici oppure di prodotti per dimagrire.

Tendenza ad evitare di parlare del problema.

Abuso di esercizio fisico nella speranza di perdere peso.

Depressione e isolamento sociale.

All’insorgenza di uno di questi campanelli d’allarme bisogna subito provvedere a contattare il medico che provvederà ad indicare la strada più giusta per il soggetto.

[email protected]