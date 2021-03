Raccolta differenziata. La Regione premia i Comuni virtuosi del 2019. Ecco le somme per Partanna, Salemi e Gibellina

di: Redazione - del 2021-03-28

La Regione Siciliana premia con 5 milioni di euro i comuni virtuosi che hanno superato la soglia del 65% della raccolta differenziata durante il 2019, ma purtroppo Castelvetrano non è tra questi. Malgrado l’impegno della ditta incaricata del servizio e delle difficoltà derivanti dai continui abbandoni degli ostinati che rifiutano di differenziare, di certo a Castelvetrano si differenzia di più rispetto all’inizio del mandato dell’amministrazione Alfano.

Eppure ancora non basta e Castelvetrano perde un finanziamento, che avrebbe potuto essere destinato per esempio alla predisposizione di un’isola ecologica o di un centro di raccolta comunale. Tra i 136 comuni a cui sarà destinata una parte dei 5 milioni di euro stanziati, i vicini comuni di Partanna, Salemi e Gibellina. Partanna riceverà un finanziamento di € 45.811.52, Salemi di € 45.854,05, Gibellina di € 29.324,50.

In provincia, Castelvetrano non è la sola città a non aver superato il 65% di raccolta differenziata: anche Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice e il capoluogo di provincia Trapani. I fondi sono stati ripartiti per il 50% in base alla popolazione all’ultimo censimento ISTAT e per il rimanente 50% in base al numero dei comuni che ha superato la percentuale del 65% di differenziata.

Il finanziamento è stato reso noto con un inter decreto regionale firmato dall’assessore all’economia Armao e dall’assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica Zambuto, che ha preso il posto del tecnico Alberto Pierobon.