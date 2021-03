Alla "scoperta" del Campanaro di Pasqua. Ecco ingredienti e ricetta per la preparazione del tipico dolce pasquale siciliano

del 2021-03-30

Si avvicinano le festività pasquali e in questi giorni, la tradizione è d’obbligo. Un dolce tipico del nostro territorio, simbolo della Pasqua è il campanaro. Scopriamo come si prepara dalla ricetta del “Le sorelle in cucina” Alessia e Isabella Maniscalchi, di seguito riportata.

Ingredienti

-1kg di rimacinato

-400g di zucchero

-25g di ammoniaca

-300g dì margarina

-una bustina di vanillina

(A piacere scorza grattugiata di un limone)

-latte q.b.

Procedimento

Unire alle farine la margarina strofinandola con le mani . Unire lo zucchero, la vanillina, l’ammoniaca. Versare il latte poco alla volta (per un totale di circa 250g). In forno a 180gradi fino a farli dorare.

Per la glassa

-1albume

-300g di zucchero

- succo di mezzo limone

Procedimento

Montare l’albume. Dopodiché versare poco alla volta lo zucchero a velo( sempre con le fruste in movimento). Unite il succo di limone e continuate per altri 3 minuti.

Spennellarla sui biscotti ancora caldi.