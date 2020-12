Gibellina, celebrata l'apertura dell'anno scout 20-21. La scorsa Domenica incontro in piazza XV Gennaio.

di: Redazione - del 2020-12-10

Domenica 6 Dicembre le strade di Gibellina sono state nuovamente inondate, dopo mesi dall’ultima attività, dagli scout del gruppo Gibellina 1, riuniti per l’attività di inizio anno. Lupetti, esploratori e guide si sono dati appuntamento al sistema delle piazze per il consueto issa bandiera che sancisce l’inizio delle attività, che sono poi proseguite in piazza XV Gennaio.

Insieme a loro, i capi e l’assistente ecclesiastico Don Marco Laudicina, hanno ripreso le attività in presenza dopo un lungo periodo di incontri a distanza pe organizzare non solo la giornata ma tutte le attività di quest’anno, che vedrà sia i ragazzi che i capi impegnati in nuove sfide e nuove avventure.

Per i ragazzi più grandi del reparto, le attività erano già cominciate il giorno precedente; essi hanno vissuto il loro “Hike”, un momento di riflessione e di cammino da passare da soli per stare con sé stessi e vivere a pieno la sera prima dei loro passaggi dal reparto, dove sono i più grandi, alla branca R-S (rover e scolte), riaperta quest’anno dopo un periodo di inattività.

La cerimonia ha visto coinvolti 9 ragazzi che nonostante il maltempo hanno salutato gioiosi i loro amici e hanno raggiunto i loro nuovi capi. Per loro inizia adesso un nuovo cammino che li vedrà impegnati nel servizio al prossimo e nel vivere lo scoutismo lungo la strada, metafora della vita di tutti i giorni.

Nella giornata di domenica anche i lupetti più grandi sono passati da una branca all’altra, con la classica cerimonia dei passaggi che li vede lasciare l’ambiente giocoso del “branco” per quello avventuroso del reparto, accolti dai ragazzi più grandi che faranno loro da guida.

I capi gruppo, Vita Accardi e Vito Grillo, hanno incoraggiato i ragazzi a vivere quest’anno a pieno, senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà che potranno presentarsi, e hanno rinnovato la loro fiducia a tutti i capi scout con una cerimonia durante la Santa Messa, in cui è stata accolta all’interno della grande famiglia degli scout una nuova capo che ha pronunciato la sua promessa.

Una giornata ricca di avvenimenti e carica di emozioni dunque, anche con la pioggia ed il freddo, che ha coinvolto oltre 80 scout (nel rispetto delle normative vigenti, mascherina e distanziamento su tutte), pronti ad affrontare quest’anno nonostante tutte le difficoltà dettate dal particolare periodo storico che stiamo vivendo.

Al termine della celebrazione, i ragazzi si sono ritrovati nuovamente per concludere ufficialmente una giornata in cui, tra lacrime e sorrisi, è stata scritta una nuova pagina dello scoutismo a Gibellina.