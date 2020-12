Piano Cashless. Ecco come recuperare il 10% delle spese. Requisiti e modalità

di: Claudio Vaccaro - del 2020-12-15

Relativamente all’ultimo dpcm del 3 dicembre 2020, novità importanti sono riferite al minor utilizzo di contante, con un piano speciale definito “Cashless” dove l’Italia si appresta all’idea di voler diventare un Paese senza contanti al fine di disincentivare l’evasione fiscale, invogliando la popolazione all’uso dei pagamenti elettronici e, così facendo, beneficiando di una percentuale di sconto su acquisto.

Incentivando l’uso di carte di credito e/o debito con l’utilizzo di un’app apposita, il fine ultimo del Governo, risulta essere quello di “modernizzare” il Paese favorendo principalmente lo sviluppo di un sistema digitale, il più possibile smart con una trasparenza dei fini legali.

Cashback: Innanzitutto bisogna possedere uno spid (ad esempio quello di Poste Italiane) od anche una carta di identità elettronica. L’app in questione da scaricare è l’app IO, la quale permette al soggetto di abilitare le carte di utilizzo per i pagamenti e dare avvio al Cashback stesso.

In termini di rimborso la percentuale prevista è del 10%, fino ad un tetto massimo di 300 euro nell’anno solare e fino ad un tetto massimo di 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. È possibile usufruire del cosiddetto Cashback per tutte le tipologie di acquisti all’interno di supermercati, negozi, bar, ristoranti, ed inoltre anche per il pagamento di una prestazione da parte di un libero professionista e/o artigiano.

Il Cashback non ha alcuna valenza per gli acquisti online ed il rimborso per ogni singola transazione è pari ad un tetto massimo dei 15 euro.

A decorrere la data dell’8 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, è stato avviato l’Extra Cashback di Natale, ovvero il Cashback precedentemente descritto con la sola differenza che il rimborso del 10% fino a 150 euro sarà possibile ottenerlo con soli 10 acquisti con carte di credito e/o debito e prepagate.

Il Cashback inoltre prende anche la forma della “lotteria”: ogni 6 mesi per i primi 100.000 soggetti che hanno utilizzato questo metodo di pagamento ed hanno effettuato più transazioni riceveranno un premio di 1.500 euro, e con un Super Cashback fino a 3.000 euro l’anno.