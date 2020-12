Gibellina, dalla Giunta ok a manutenzione strade per oltre 50 Mila Euro. Previsti lavori anche per scuole e cimitero vecchio

di: Redazione - del 2020-12-23

Dal Comune di Gibellina ok alla realizzazione di diversi progetti che nei prossimi mesi vedranno la luce. Tra questi i lavori di manutenzione della palestra ubicata all'interno della Scuola Media Papa Giovanni XXIII per l’importo di €. 35.367,50.

Per la realizzazione dei lavori sarà opportuno procedere con un avviso di manifestazione di interesse al fine di informare tutti gli operatori economici aventi i requisiti minimi per partecipare alla procedura di affidamento per poi individuare l’operatore economico cui affidare i lavori. Il criterio di selezione delle offerte sarà il miglior prezzo.

Dalla Giunta c'è stato l'ok anche ai lavori di manutenzione straordinaria della ringhiera della scuola dell’infanzia San Francesco. A seguito di uno specifico sopralluogo si è accertato un serio pericolo all’incolumità pubblica, poiché parte della ringhiera risultava in cattive condizioni. Per detti lavori è stata destinata una spesa di Euro 8.772,95.

Previsti anche lavori di sistemazione tratti di pavimentazione e realizzazione di un drenaggio nel Vecchio Cimitero. Poiché a seguito di un sopralluogo è stato ritenuto necessario intervenire per il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione e con la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque. Per suddetti lavori la spesa sarà di €. 10.000,00.

Infine è stato dato l'ok alla manutenzione straordinaria delle strade interne bitumate. Si procederà con un avviso di manifestazione di interesse per informare gli operatori economici che hanno i requisiti minimi per partecipare alla procedura di affidamento, per poi individuare l’operatore cui affidare i lavori. La spesa prevista sarà pari a €. 55.196,61.