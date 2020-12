Convocato il Consiglio Comunale di Gibellina per giorno 28 dicembre. Ecco i punti all'O.d.G.

di: Redazione - del 2020-12-23

Convocato il Consiglio Comunale di Gibellina, in videoconferenza, per il giorno 28 dicembre alle ore 20,00.

Ordine del giorno:

1.Scelta e nomina scrutatori;

2.Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

3.Adeguamento costo costruzione anno 2021, dovuto per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 così come recepito in Sicilia art. 7 legge n. 16/2016;

4.Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare - determinazione per alienazione.

5.Contabilità economico patrimoniale - esercizio della facoltà di non adottare la contabilità economico patrimoniale edil bilancio consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2-ter del decreto legge 26/10/2019, n. 124 convertito in legge 19/12/2019, n.157 - immediatamente esecutiva.