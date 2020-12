La mia ricetta è: Arancina ripiena di finocchietto selvatico, caciotta del Belice, asparagi selvatici e non solo

del 2020-12-27

Questa nuova ricetta è nata dall'instinto del nostro Chef Sebastiano Leo, che ha voluto realizzare un'arancina con i nostri prodotti locali, a km zero.Tutti ingredienti tipici che messi insieme hanno dato un risultato grandioso.

Una specialità tutta da gustare. Arancina ripiena di finocchietto selvatico, caciotta del Belice, asparagi selvatici e cubetti di pancetta di maialino locale.

Arancina ripiena di finocchietto selvatico, caciotta del Belice, asparagi selvatici e cubetti di pancetta di maialino locale. Per preparare questa arancina abbiamo usato ingredienti della nostra terra, anche il riso è coltivato in Sicilia, poi del finocchietto selvatico, asparagi selvatici, cardella, un'altra erba selvatica che cresce spontaneamente in campagna, poi abbiamo usato della pancetta da maialino allevato in Sicilia e lavorato in un salumificio di Campobello di Mazara, infine una caciotta di pecora di un noto caseificio di Santa Ninfa.

Per il procedimento questa è la ricetta:

200 g di riso Carnaroli

400 ml di acqua

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla

1 mazzetto di asparagi selvatici

1 mazzetto di cardella

Pochi fili di finocchietto selvatico tenero

150 g di caciotta di pecora a scaglie

1 bustina di zafferano

150 g di pancetta tagliata a cubetti.

100 g di mollica secca.

Preparare un brodo vegetale con acqua, sedano, carota e cipolla. Preparare una pastella per impanare le arancine.

Cuocere il riso con il brodo vegetale e mettere lo zafferano quasi a fine cottura. Il risotto va fatto raffreddare. Nel frattempo scottare le verdure e tagliarle a pezzetti.

Formare con il riso delle sfere e fare un buco dove mettere gli ingredienti, chiudere e passare prima nella pastella e poi nella mollica. Friggere in abbondante olio extravergine di oliva. Servire calde o tiepide.