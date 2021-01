Antenne TV, cosa c'è da sapere su questi dispositivi

di: Francesco Accardi - del 2021-01-20

(ph. https://it.wikipedia.org/)

La storia delle telecomunicazioni è relativamente recente se consideriamo la lunga permanenza dell'essere umano sul pianeta, tuttavia in poco più di un centinaio di anni ha compiuto balzi da gigante, passando dai primi esperimenti avvenuti alla fine del 1800 alla televisione digitale di cui oggigiorno disponiamo. Le prime trasmissioni sperimentali furono messe in atto nel Regno Unito dalla BBC a partire dal 1932, ma fu la Germania nazista a stabilire il record di trasmissioni settimanali nel 1935.

Oggigiorno per vedere i programmi televisivi viene utilizzata l'antenna TV, poiché in grado di ricevere un segnale radio e convogliarlo direttamente al dispositivo nel vostro salotto. La maggior parte è montata all'esterno ed è possibile vederle su tetti e terrazzi di condomini, ville o altre abitazioni, tuttavia non sono rare le antenne per interni, molto più piccole e quindi con un raggio di ricezione inferiore.

Come funziona l'antenna da esterno

L'antenna, dopo essere stata posizionata in un luogo aperto, deve essere direzionata per ricevere il segnale radio che può provenire da un punto vicino o remoto a seconda del posizionamento del trasmettitore. Per avere un'idea di dove si trovino, per orientare al meglio la propria antenna, è possibile recarsi su Google Maps ed eseguire una rapida ricerca di ripetitori TV nella propria zona.

Naturalmente sia i ripetitori sia le antenne si trovano in punti elevati, colline e montagne nel primo caso e tetti nel secondo, poiché meno ostacoli incontrano sulla propria strada e migliore sarà la ricezione del segnale, evitando il problema di immagini sgranate, audio che salta e altri inconvenienti che rendono frustrante la visione dei propri programmi preferiti. Nel caso in cui l'installazione senza impedimenti fosse impossibile, è importante scegliere un dispositivo che abbia una potenza maggiore per non andare incontro a problematiche legate alla ricezione.

Antenne da interno, sono utili?

Per questa tipologia di antenne è necessario fare un discorso a parte. Come abbiamo già sottolineato, si tratta di apparecchi meno potenti delle antenne da esterno poiché molto più piccole e compatte. Dal momento che devono ricevere un segnale attraverso numerosi impedimenti però possiedono la funzione di preamplificazione. Un tempo l'antenna da interno era una soluzione estrema da utilizzare là dove quelle esterne erano impossibili da montare, come per esempio un camper, una barca o altri veicoli, oggi invece le loro prestazioni sono migliorate al punto tale da consentire un uso soddisfacente anche in appartamento.

Prima di optare per una di queste soluzioni, però, ricordate di dare un'occhiata alla scheda tecnica dei prodotti poiché il loro funzionamento è garantito in base a un raggio d'azione specifico che indica la lontananza massima dal ripetitore. Sul mercato troverete dunque antenne da interno con raggio da 5, 10 oppure oltre 20 km.

Amplificatore di segnale

Quando il segnale è davvero molto scarso è possibile che anche prendendo tutti gli accorgimenti possibili non riusciate a vedere i canali TV, come fare dunque in questo caso? Una delle soluzioni migliori potrebbe essere l'acquisto di un amplificatore di segnale, apparecchio di due tipologie diverse. Esiste quello da palo, che va installato nei pressi dell'antenna stessa e poi alimentato separatamente, oppure quello da interno, solitamente già alimentato.

L'amplificatore non migliora solo il guadagno ma è anche in grado di suddividere il segnale, distribuendolo a più televisori in casa. Sebbene le tipologie siano due, è generalmente meglio optare per quello da esterno poiché maggiore sarà la vicinanza dell'amplificatore all'antenna e migliori saranno i risultati di ricezione.

Filtri LTE/4G

Sul 4G e segnale LTE se ne sono dette tante e il sospetto nei confronti delle tecnologie che non si comprendono è sempre molto elevato. È bene dunque chiarire che la banda larga non ha mai ucciso nessuno, tuttavia presenta degli inconvenienti che, per chi vuole installare un'antenna TV, potrebbero rivelarsi una vera e propria seccatura. Il segnale infatti interferisce con la ricezione del segnale radio ricevuto dalle antenne, dando quindi problemi nella corretta visualizzazione delle immagini.

Qualora abbiate un problema del genere è importante optare per delle antenne che posseggano dei filtri per evitare tali interferenze e scegliere anche eventuali amplificatori adeguati e componenti schermati.