Alla scoperta del “bonus affitto”. Ecco i vantaggi economici per chi affitta e quali sono i requisiti da rispettare

di: Dott. Claudio Vaccaro - del 2021-01-24

Tra i molteplici bonus previsti per il 2021 uno degli incentivi di maggiore rilievo è sicuramente quello del “bonus affitto” presente nella legge di bilancio. Tale bonus, destinato esclusivamente ai proprietari di casa, fa riferimento al credito fiscale usufruibile dai locatori che si accingono a ridurre il costo dell’affitto degli inquilini entro le soglie previste dalla legge.

A primo impatto risulta essere uno strumento consono al fine di fronteggiare il periodo che stiamo vivendo e, sicuramente, utile a ricevere uno sconto per i locatori che beneficeranno di una detrazione. Il credito di imposta, nella misura del 50%, potrà essere usufruito fino ad un tetto massimo di 1.200 euro annui tramite un contributo a fondo perduto relativo ai requisiti posti in essere e presenti nella legge di bilancio.

Tra i requisiti vi è l’obbligatorietà da parte del locatore della comunicazione telematica di rinegoziazione del contratto di affitto registrato e successivamente ridotto all’AdE, la fattispecie relativa ad una abitazione come “prima casa” da parte dello stesso e che l’immobile si trovi all’interno di comuni con una densità abitativa di tipo “alta”.

Alla maturazione del credito, che verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, il suo ammontare potrà essere utilizzato come compensazione al pagamento delle tasse dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi con utilizzo di modello F24. Una diminuzione proporzionale del credito concesso ai beneficiari in termini percentuali avviene nel momento in cui le richieste superino le risorse stanziate.

Nonostante le prime notizie su relative modalità fin qui descritte verranno fornite direttamente dall’AdE entro la data dell’1/03/2021, tale detrazione di imposta risulta essere favorevole sia per i locatori degli immobili che per i relativi inquilini, poiché in una visione più ampia i locatori saranno più incentivati a ridurre il canone di locazione, adottando una misura efficace ed efficiente in vista delle difficoltà economiche da covid-19 che affliggono numerose famiglie italiane in affitto.