“Pagamenti, nell’ambito delle rateizzazioni, che se non avvengono presso le Poste non vengono trasmessi all’Ufficio Tributi”. La denuncia di Francesco Bongiorno

di: Redazione - del 2021-01-23

Oggi per la rubrica Parliamone di Castelvetranonews, Rosalia Ventimiglia ha intervistato Francesco Bongiorno per parlare di riscossione dei tributi.

Dice Bongiorno: ”Mi è stato recapitato a casa un avviso di accertamento per dei tributi del 2014/2015 che al Comune non risultavano pagati. L’anno scorso, avevo richiesto un piano di rateizzazione, quindi sono andato al Comune e lì ho iniziato a capire che c’era qualcosa di strano, ovvero tutti i pagamenti che non vengono effettuati tramite la Posta, non vengono trasmessi all’Ufficio tributi di Castelvetrano.

Questa è una cosa molto grave, poiché se c’è in corso un processo di rateizzazione e non si pagano due rate consecutive il provvedimento viene annullato e vengono applicate delle sanzioni. Ritengo che sia opportuno che l’Amministrazione informi i cittadini di questa situazione, che non è legata solo agli ultimi anni”.

Poi aggiunge: ”Vorrei chiedere al Sindaco e alla Giunta, come sia possibile stilare un bilancio comunale quando non si hanno dati certi e soprattutto come sia possibile mettere in mora il Comune con un provvedimento di dissesto se i dati non sono attendibili”.

E conclude: ”A parer mio bisognerebbe fare una task force di tecnici interna al Comune, che risolva il problema tramite l’inserimento dei dati corretti e poi effettuare un’analisi dettagliata che potrebbe portare alla risoluzione del dissesto finanziario”.