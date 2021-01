Gibellina, buoni spesa Covid per le famiglie in difficoltà. Ecco requisiti e iter da seguire

di: Redazione - del 2021-01-28

Il continuare dell’emergenza Covid, ha reso ancora più difficile la situazione economica per molte famiglie. Per questo motivo, il Comune di Gibellina ha disposto l’erogazione di Buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità come ad esempio: alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e bombole del gas.

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:

• 200,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 350,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 500,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di seguito riportate.

L’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente): Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.;

c) Relativamente ai percettori del Reddito di Cittadinanza, possono beneficiare dei buoni spesa solo coloro che avendo avuto riconosciuta tale misura per un importo mensile inferiore ai parametri stabiliti dalla normativa, ad integrazione quindi del reddito familiare, sono in grado di dimostrare che tale reddito, dovuto allo svolgimento di un’attività lavorativa, a causa della Pandemia, nell’anno 2020 e nell’anno corrente non è stato prodotto;

d) Relativamente ai percettori di Pensione, possono beneficiare dei buoni spesa solo coloro che percepiscono tale indennità per un importo inferiore al fabbisogno familiare e che sono in grado di dimostrare che tale reddito di pensione e integrato con altro reddito derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa, da parte degli altri componenti il nucleo familiare e che a causa della Pandemia da covid-19 nell’anno 2020 e nell’anno corrente non è stato prodotto.

Per coloro che si trovano nella fattispecie dei punti c) o d), i buoni spesa verranno comunque erogati se le risorse economiche mensili del nucleo non superano il valore massimo dei buoni per nucleo familiare prima indicati e/o ad integrazione degli stessi.

Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b).

Trattandosi inoltre, di una misura assistenziale in favore di nuclei familiari in una situazione di disagio economico, resa ancor più grave o direttamente derivante dall’emergenza da COVID-19, i buoni in questione non potranno essere erogate a quei nuclei familiari e/o singoli che pur potendo dimostrare di non possedere alcuna forma di reddito o di sostegno statale non rientrano nella categoria di coloro che si trovano in tale condizione a causa del diffondersi della Pandemia da COVID-19.

La domanda/dichiarazione deve pervenire al Comune entro il 12/02/2021, e può essere presentata: Prioritariamente a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi: [email protected], [email protected] oppure, solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail / PEC, mediante consegna a mano, rispettando l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali chiamando i numeri 0924/985216 e/o 0924/985217.