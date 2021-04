Alla scoperta del "Kombucha", l'elisir di lunga vita che fa bene alla nostra salute

di: Graziella Palermo - del 2021-04-20

Il Kombucha è una bevanda fermentata parente di birra, vino, kefir d’acqua, kvas e tepache – ma anche di tanti altri alimenti fermentati come yogurt, kefir, kimchi, crauti e tempeh – ricchissima di proprietà benefiche per il nostro organismo. Il Kombucha è infatti un importante alimento ricco di batteri “amici”, antiossidanti, polifenoli e vitamine del gruppo B. È inoltre un ottimo alleato nella depurazione di fegato e sangue e ideale per rafforzare il sistema immunitario.

La preparazione del Kombucha consiste nel far fermentare the zuccherato con una particolare coltura di lieviti e batteri nominata SCOBY.

Questa bevanda fermentata al the ha una lunghissima tradizione alle spalle, viene infatti bevuta da oltre duemila anni in Oriente, e oggi è diventata famosa anche in Occidente in quanto ricchissima di benefici e proprietà diventando una bevanda ricercatissima in molte nazioni.

Si tratta una “bevanda viva” a base di the, leggermente frizzante, con pochi zuccheri e ricca di proprietà benefiche che si ottiene dalla fermentazione di the zuccherato attraverso lo SCOBY, una particolare coltura di batteri e lieviti nostri amici. Viene annoverato tra i cibi alleati del nostro organismo come una bevanda funzionale proprio grazie ai suoi tantissimi benefici.

Il Kombucha è infatti una ricca di batteri in grado di rafforzare la nostra flora intestinale, antibatterica, antiossidante, energizzante, depurativa e alcuni sostengono addirittura che migliori l’umore.

Attenzione a non confonderlo con il Konbucha però. In molti fanno l’errore di confondere il kombucha con il Konbucha che invece è un’alga marina – di nome Konbu – che viene spesso utilizzata come tè o in cucina. Viene inoltre chiamata in tante maniere diverse, spesso improprie. Molti infatti utilizzano in maniera errata il termine “kambucha”, oppure “fungo di kombucha” o “fungo del the”.

BEVANDA FERMENTATA A BASE DI THE CHIAMATA ELISIR DI LUNGA VITA

Noto anche come Kombucha Tea o The Fermentato, il Kombucha si ottiene dalla fermentazione del the zuccherato – indistintamente dalla tipologia: può essere preparato infatti con the verde, the nero, the bianco e persino con il mate o nella sua variante kombucha di caffè – attraverso una coltura di lieviti e batteri chiamata SCOBY, acronimo di Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast (Coltura simbiotica di batteri e lieviti).

Esattamente come per birra e vino i lieviti contenuti nello SCOBY consumano lo zucchero che viene aggiunto al the producendo anidride carbonica e alcol, in una percentuale minima, solitamente inferiore allo 1%.

I cibi fermentati e le bevande fermentate sono generalmente note per le proprie proprietà benefiche, ma perché?

Il processo di fermentazione esiste da quanto esiste la vita sulla terra, si tratta dello stesso processo che l’ecosistema in cui viviamo utilizza per “digerire” – trasformare – materia organica complessa in singole molecole. Per capire quanto i cibi e le bevande fermentate come il Kombucha siano utili al nostro organismo, basta pensare a milioni di microrganismi che svolgono al posto nostro il faticoso compito di digerire, rompendo legami chimi complessi tra le molecole, in legami semplici e liberando vitamine, minerali e altri nutrienti.

Tre principali proprietà del kombucha sono:

antiossidante, legata alle sostanze contenute nel the, come i polifenoli antibatterica, grazie alla presenza dei batteri che contrastano e proteggono la bevanda da patogeni esterni antifungina Il Dott. Cavalieri sottolinea nell’intervista come di certo non stiamo parlando di un farmaco – e questo è un concetto che anche noi teniamo a evidenziare – ma le prove scientifiche sono abbastanza robuste per affermare che i suoi effetti esistano.

Queste proprietà del kombucha vengono inoltre confermate da altri studi effettuati in vitreo e su animali che annoverano altri benefici a questa squisita bevanda a base di tè fermentato.

Aiuta fegato e apparato gastro-intestinale nel loro lavoro quotidiano

Rinforza il sistema immunitario

Ottimo per depurare l’organismo e disintossicare il fegato

Inibisce l’avanzamento delle cellule cancerose Ideale contro i problemi cardiovascolari

Ad oggi – data il recente interesse nei confronti di questo drink – non esistono ancora studi scientifici effettuati sull’uomo, ma quelli sopracitati effettuati su animali e in vitreo lasciano ben sperare.

ALTRE PROPRIETÀ Oltre ai benefici del kombucha già citati e comprovati da studi scientifici, esistono centinaia di articoli che elencano altre virtù di questa bevanda.

Combatte il reflusso gastrico

Ottimo contro l’Acne

Ansiolitico naturale

Buono per chi soffre di colite

Migliora l’umore ed è consigliato per chi è affetto da depressione

Aiuta a sgonfiarsi

Combatte l’hangover

Ideale contro il mal di testa

Ottimo per chi soffre di ipertensione

D’aiuto per l’ipoglicemia per chi soffre di diabete

Migliora la digestione

Alleato di tutte le donne durante la sindrome premestruale

D’aiuto contro i reumatismi.