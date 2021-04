Bonus Vacanze 2021. Ecco in cosa consiste, a chi spetta e dove può essere utilizzato

di: Dott. Claudio Vaccaro - del 2021-04-20

In vista delle parziali riaperture e dell’allentamento graduale delle misure restrittive, il governo Draghi, con fine ultimo al 31/12/2021, ha sancito la validità del “Bonus Vacanze" per chi l’aveva precedentemente richiesto senza averne avuto piena possibilità di utilizzo.

Un bonus volto ad incentivare la possibilità di spostamento per chi vorrà trascorrere le proprie vacanze in strutture ricettive in vista della prossima stagione estiva.

Per poter parlare di tale bonus, visione diretta va al decreto “Milleproroghe 2021”, il quale fa espresso riferimento comunque alle forme di sostegno adatte al settore turistico ma con sola modalità, al momento, di possibilità di fruizione dello stesso bonus nei confronti di coloro che avevano fatto richiesta precedentemente e fino al 31/12/2020.

Sguardo verso il futuro, la possibilità di un prolungamento valido di voucher, che però esonera i termini di presentazione della domanda ormai ben scaduta, non esclude una possibilità per la prossima stagione estiva nella quale vi sia l’introduzione di una nuova forma di sostegno similare per lo stesso settore.

Ma cos’è e come viene erogato il “Bonus Vacanze”?

Tale incentivo permette di usufruire per un valore massimo di 500,00 euro da utilizzare nelle strutture turistico-ricettive, quali villaggi turistici, B&B e/o altri in campo nazionale, con destinazione rivolta ai nuclei familiari composti da una o più persone con un ISEE che sia al di sotto della soglia limite dei 40.000,00 euro annui.

Tale somma riferita all’incentivo, verrebbe detratta dalla dichiarazione dei redditi, o in altra specie utilizzata per il pagamento finale con limite dell’80% massimo per la spesa prevista del pernottamento.

Nucleo familiare che comunque varia e di conseguenza fa variare anche l’importo del bonus stesso, in tal modo si parla di 150,00 euro per un nucleo familiare composto da singolo componente, 300,00 euro per un nucleo familiare composto da due componenti e, infine, 500,00 euro per un nucleo familiare composto da almeno tre o più componenti.

Spese e relativo bonus vanno sostenute presso un’unica struttura con singola soluzione, con situazione particolare nel caso in cui se il determinato corrispettivo dovesse essere inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione verranno commisurati al corrispettivo stesso ed il residuale non sarà più utilizzabile. Inoltre, il pagamento di tale servizio dovrà essere corrisposto personalmente o con l’ausilio di sole agenzie di viaggio.

Claudio Vaccaro

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Docente di Economia Aziendale