“Bonus centri estivi 2021”. Ecco come fare per ottenerlo

Immersi nel periodo estivo, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale pubblica nuove istruzioni per un bonus spese sostenute entro il mese di giugno 2021. Si tratta del “bonus centri estivi”, riservato ai figli dei dipendenti pubblici e ai figli dei lavoratori autonomi.

Tale bonus ha un importo pari ad un massimale di 100,00 euro settimanali per nucleo familiare per spese e iscrizioni a centri/servizi estivi effettuate entro il mese di giugno 2021.

Con pubblicazione già ufficializzata la scadenza della domanda fa fede alla data del prossimo 15/07/2021 con riferimento a tipologie di lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, lavoratori autonomi con gestioni speciali INPS, lavoratori iscritti alle casse di professioni autonome non gestite INPS, al personale sicurezza, difesa e soccorso della polizia locale e municipale con incarichi di esigenza pandemica da Covid-Sars-19 e lavoratori dipendenti del settore sanitario sia pubblico che privato OSS, OSA e assistenti sociali.

Per quel che concerne i benefici ultimi di tale bonus, si fa riferimento ai soggetti che hanno nel proprio nucleo familiare figli conviventi con età minore ai 14 anni e figli disabili certificati accertati da 104/1992 di qualsiasi età. Il bonus viene erogato direttamente dall’INPS al richiedente con la presentazione della richiesta allegando alla stessa la documentazione, quali fatture, ricevute di pagamento all’iscrizione, e indicando, a pena di nullità, i periodi del figlio/a o dei figli conviventi iscritti a tali corsi frequentati entro e non oltre il 30/06/2021.

Ricordando la scadenza della domanda al 15/07/2021, si fa riferimento alle settimane di frequenza dei centri e/o servizi estivi tramite due sole modalità:

- APPLICAZIONE WEB - disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi" > “Bonus servizi”, scegliendo la tipologia di domanda; servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di Identità Elettronica (CIE), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero tramite il pin INPS rilasciato entro il 01/10/2020.

- PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella richiesta, a pena di nullità, dovrà essere indicata la partita IVA o C.F. della struttura del centro estivo e il compenso verrà erogato mediante accredito su c/c bancario o postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato a Poste Italiane.

Si ricorda inoltre che tale bonus può essere fruito solo nel caso in cui entrambi i genitori non hanno avuto accesso a tutele e/o congedi Covid-19 da lavoratori dipendenti.