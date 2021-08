(fonte: https://www.ansa.it/) - del 2021-08-09

"La delinquenza non si ferma nemmeno davanti ai luoghi sacri. Per fortuna il Cretto di Burri non è stato danneggiato dalle fiamme che hanno distrutto la macchia mediterranea che lo circonda. Ci auguriamo che gli autori possano essere individuati e consegnati alla giustizia". Queste le parole del sindaco di Gibellina Salvatore Sutera