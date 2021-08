Dopo il successo alle Cave di Cusa il 16 e 17 Agosto a Triscina va in scena “La vera storia della guerra di Troia”

di: Redazione - del 2021-08-13

Dopo il sold out e il tutto esaurito alle Cave di Cusa della prima in assoluto della commedia musicale “La Vera storia della Guerra di Troia”, il 16 e 17 Agosto si torna in scena a Triscina all’ingresso del Parco Archeologico Lato Triscina.

Alle Cave di Cusa, alla fine della prima serata, c’è stata anche la standing ovation per tutti gli attori che hanno fatto trascorrere una serata divertentissima al numeroso pubblico presente, il cui ingresso è stato monitorato per le normative anti covid.

I mattatori come sempre Mimma Monachella e Sergio Signorello che con la loro sicilianità, hanno incantato anche quei turisti che pur non comprendo il nostro dialetto alla fine si sono anche complimentati.

1- Guerrieri troiani: Nino Mangione e Salvatore Bellacomo

2- Guerrieri achéi: Giovanni Buonocore, Maurizio Morici, Luigi Bongiorno e Nicola Oddo

3- Euridice: Annalisa Sciabica

4- Nuncius: Salvatore Graffeo

5- Amanuense: Denise Sammartano

6- Catapranea: Ninetta Pulaneo

7- Dikastes: Sebastiano Chiofalo

8- La sarta Dora: Brigida Signorello

9- Omero: Pasquale Sciuto

10- Priamo: Ciccio Bascio

11- Menelào: Giuseppe Fontana

12- Agamennone: Igor Catalano e Clitemnestra: la moglie Luana Tramonte

13- Elena: Sofia Mangione

14- Paride: Salvatore Bascio

15- Cassandra: Lory Fontana

16- Ambasciatore Sergiopulos: Sergio Signorello

17- Ambasciatrice Mimmakis Monakellakis: Mimma Monachella

Ingresso con inviti ingresso da poter ritirare presso la Cartolibreia di Ugo Dolce in piazza San Giuseppe.

