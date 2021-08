Campobello, si è spento il Prof. Vincenzo Di Carlo. Il ricordo di amici ed ex alunni

di: Redazione - del 2021-08-12

Ieri mattina è deceduto dopo una grave malattia, il prof. Di Carlo Vincenzo. È stato per decenni docente di lettere dell’Istituto Geometra V. Accardi di Campobello sino al 2010 anno in cui è andato in pensione. In tanti ne hanno apprezzato la correttezza, il pensiero e l’intraprendenza e lo hanno ricordato con affetto.

In istituto si era distinto per diverse iniziative culturali extrascolastiche di cui una in particolare riguardava il coordinamento del giornalino di istituto. Alla moglie e ai figli vanno le sentite condoglianze della Redazione