Il 20 Agosto andrà in scena presso le Cave di Cusa lo spettacolo “2020. L’annu di lu Coronavirus”. La commedia dialettale scritta da Salvatore Bascio vedrà in scena tra gli altri Mimma Monachella. I biglietti potranno essere acquistati presso il negozio Eventi Srl in via della Chiesa n. 2 a Tre Fontane o contattando gli attori direttamente.