Gibellina, sale il numero dei positivi. Sutera:" Il vaccino è la soluzione più reale per uscire fuori dalla pandemia"

del 2021-08-18

Ieri il Dipartimento di prevenzione dell’ Asp di Trapani ha comunicato la positività di altri due soggetti, pertanto oggi i positivi al Covid-19 a Gibellina sono 6. Inoltre altre quattro persone sono risultate positive al tampone rapido e sono in attesa di conferma con tampone molecolare. Quasi tutti presentano pochi sintomi.

L’aumento esponenziale dei casi negli ultimi giorni in città e in tutta la regione impone cautela, senso di responsabilità e serietà nel rispetto delle regole di prevenzione. I casi di positività vanno denunciati per contenere i contagi.

“Faccio appello alle vostre coscienze, il Covid-19 uccide e tutti siamo vulnerabili. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che, comprensibilmente, hanno voglia di socialità, allegria e tanto divertimento. Ricordate però che potete contagiare persone a rischio a voi care e che se la variante del virus continuerà a propagarsi con tale velocità vi potreste ritrovare nuovamente chiusi nelle vostre stanze a parlare attraverso il video del vostro computer.

Invito chi non lo ha ancora fatto a prendere in seria considerazione la possibilità di vaccinarsi. Il vaccino è in questo momento la soluzione più reale per uscire fuori dalla pandemia, chi si vaccina tutela non solo se stesso ma anche gli altri. Gibellina ha superato il 76% dei vaccinati dando prova di un alto senso civico ma questa percentuale non è ancora sufficiente. “ Con queste parole il sindaco Salvatore Sutera si è rivolto alla cittadinanza.